Трамп готовит точечные удары по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения точечных ударов по Ирану и осуществления там кибератак. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп 13 января будет проинформирован о возможных вариантах реагирования на ситуацию в Иране. "Трампу будут предложен набор возможных действий, варьирующихся от нанесения точечных ударов до осуществления кибератак", - отмечает газета. По ее данным, в администрации рассчитывают избежать жертв среди мирного населения и надеются "ограничиться воздействием на вооруженные силы Ирана".

Источники газеты отмечают, что пока Трамп не планирует отправлять войска в Иран. По их данным, "некоторые в администрации опасаются, что действия со стороны США могут усилить напряженность на Ближнем Востоке. Ранее Трамп заявил о готовности "прийти на помощь" участникам беспорядков в Иране.