В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Трамп готовит точечные удары по Ирану

05:55 337

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения точечных ударов по Ирану и осуществления там кибератак. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп 13 января будет проинформирован о возможных вариантах реагирования на ситуацию в Иране. "Трампу будут предложен набор возможных действий, варьирующихся от нанесения точечных ударов до осуществления кибератак", - отмечает газета. По ее данным, в администрации рассчитывают избежать жертв среди мирного населения и надеются "ограничиться воздействием на вооруженные силы Ирана".

Источники газеты отмечают, что пока Трамп не планирует отправлять войска в Иран. По их данным, "некоторые в администрации опасаются, что действия со стороны США могут усилить напряженность на Ближнем Востоке. Ранее Трамп заявил о готовности "прийти на помощь" участникам беспорядков в Иране.

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 336
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 338
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 839
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 244
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1231
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 723
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23665
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2250
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5427
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2470
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420

