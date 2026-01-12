USD 1.7000
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
Новость дня
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Трамп не верит НАТО, но спасает ее

06:03 136

Американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение готовность союзников Вашингтона по Организации Североатлантического договора (НАТО) прийти на помощь Соединенным Штатам в случае необходимости.

"Меня просто интересует, пришла ли бы НАТО нам на помощь, если бы они нам понадобились. Не уверен, что они сделали бы это", - заявил 11 января вечером глава Белого дома в беседе с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из штата Флорида, где провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич. Трамп комментировал вопрос о том, рассматривает ли он возможность вывода США из НАТО. "Мы тратим много денег на НАТО. И я не уверен, что они бы сделали это", - повторил глава американской администрации.

Он оставил без прямого ответа просьбу пояснить, устроила ли бы его ситуация, при которой НАТО фактически прекратила бы существовать в случае возможного применения силы Вашингтоном для присоединения к США Гренландии. "Я - тот, кто спас НАТО", - убежден американский лидер. В связи с этим он напомнил о принятых под его нажимом обязательствах членов альянса увеличить расходы на оборону. "НАТО бы не было, если бы я не являлся президентом", - считает Трамп. По его словам, "НАТО, возможно, была бы расстроена" в случае решения Вашингтона выйти из этого блока. "Это бы сэкономило много денег", - отметил Трамп, не уточняя, имеет ли он в виду возможное сокращение военных расходов США или их партнеров по НАТО.

"Сейчас, если посмотреть на НАТО, у нас очень хорошие отношения", - подчеркнул президент.

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 338
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 340
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 841
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 245
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1232
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 724
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23665
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2250
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5427
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2470
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420

