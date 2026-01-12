Трамп не верит НАТО, но спасает ее

Американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение готовность союзников Вашингтона по Организации Североатлантического договора (НАТО) прийти на помощь Соединенным Штатам в случае необходимости.

"Меня просто интересует, пришла ли бы НАТО нам на помощь, если бы они нам понадобились. Не уверен, что они сделали бы это", - заявил 11 января вечером глава Белого дома в беседе с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из штата Флорида, где провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич. Трамп комментировал вопрос о том, рассматривает ли он возможность вывода США из НАТО. "Мы тратим много денег на НАТО. И я не уверен, что они бы сделали это", - повторил глава американской администрации.

Он оставил без прямого ответа просьбу пояснить, устроила ли бы его ситуация, при которой НАТО фактически прекратила бы существовать в случае возможного применения силы Вашингтоном для присоединения к США Гренландии. "Я - тот, кто спас НАТО", - убежден американский лидер. В связи с этим он напомнил о принятых под его нажимом обязательствах членов альянса увеличить расходы на оборону. "НАТО бы не было, если бы я не являлся президентом", - считает Трамп. По его словам, "НАТО, возможно, была бы расстроена" в случае решения Вашингтона выйти из этого блока. "Это бы сэкономило много денег", - отметил Трамп, не уточняя, имеет ли он в виду возможное сокращение военных расходов США или их партнеров по НАТО.

"Сейчас, если посмотреть на НАТО, у нас очень хорошие отношения", - подчеркнул президент.