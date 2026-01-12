USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
Новость дня
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Еще одно покушение на Трампа?

06:06 339

Американская Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц государства, обнаружила подозрительный предмет в аэропорту города Палм-Бич (штат Флорида), откуда 11 января вылетел в Вашингтон президент США Дональд Трамп.

"Во время проверки в международном аэропорту Палм-Бич Секретная служба обнаружила подозрительный предмет. Начато расследование, маршрут движения президентского кортежа был скорректирован соответствующим образом", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич. 11 января вечером он вылетел в Вашингтон.

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 340
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 341
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 842
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 245
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1232
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 726
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23665
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2250
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5427
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2470
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420

ЭТО ВАЖНО

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 340
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 341
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 842
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 245
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1232
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 726
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23665
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2250
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5427
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2470
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться