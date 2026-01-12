Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия

После 13 часов допроса в «Лахав-433» (спецподразделение в рамках израильской полиции) Цахи Браверман, глава аппарата канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, был освобожден на жестких ограничительных условиях. Об этом пишут израильские СМИ.

В частности, Браверману запрещено покидать Израиль в течение 30 дней. Издание отмечает, что это может повлиять на его назначение послом в Великобритании. Кроме того, Браверман временно (на 15 дней) отстранен от работы в канцелярии премьер-министра, ему запрещено контактировать с участниками дела в течение 30 календарных дней.

Также Омер Манцур, советник по коммуникациям в канцелярии премьер-министра Израиля, был освобожден после допроса в «Лахав-433», будучи отстраненным от работы в офисе на 15 дней и с запретом выезжать за границу в течение 30 дней.

Основанием для возбуждения уголовного дела против Бравермана по делу о передаче секретных документов в редакцию газеты Bild стали показания бывшего военного пресс-секретаря Нетаньяху Эли Фельдштейна, также допрошенного по обвинениям в утечке и препятствовании следствию.

Единственным свидетелем тайной ночной встречи с Браверманом, о которой Фельдштейн рассказал в интервью «Кан», затем и на допросе в полиции, был, по его словам, сотрудник пресс-службы премьер-министра Омер Манцур. Ранее Манцур в эфире 12 телеканала называл сказанное Фельдштейном ложью и выдумкой.

Адвокат Бравермана, Жак Хен, заявил: «После завершения допроса в полиции, г-н Браверман вернулся домой. На допросе он ответил на все вопросы следователей и полностью отрицал вымышленную версию одного обвиняемого, которую тот удерживал в течение года и решил озвучить в телевизионном интервью…».

В партии Нетаньяху «Ликуд» заявили, что расследование против Бравермана — это «политическое преследование».