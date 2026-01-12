В Иране против протестующих применяют военные дроны

Власти Ирана впервые задействовали беспилотники в операциях против участников уличных протестов. Об этом сообщила журналистка DW Нилуфар Голами.
По ее словам, в стране уже более 60 часов отсутствует интернет, фиксируются перебои с электроснабжением и мобильной связью. Получать информацию о происходящем удается в основном через спутниковую связь Starlink.
«Протесты продолжаются, в них участвуют большие толпы людей во множестве больших и малых городов. В то же время репрессии со стороны сил безопасности стали крайне жестокими и кровавыми, — рассказала Голами. — Режим использует все возможные средства, чтобы заставить людей не выходить на улицы. Например, вчера впервые использовали беспилотники для патрулирования, то есть появился риск идентификации протестующих с помощью воздушного наблюдения».
* * * 08:55
За две недели массовых антиправительственных протестов в Иране задержаны более 10 600 человек. Такие данные приводит информагентство Human Rights Activists News Agency (HRANA) со ссылкой на информацию, перепроверяемую его сторонниками в Иране.
По данным агентства, среди погибших 496 были протестующими, 48 — сотрудниками сил безопасности.
Из-за отключения интернета и телефонной связи в Иране оценить масштабы демонстраций из-за рубежа сложно. Власти Ирана пока не предоставили общих данных о числе пострадавших.