В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Иране против протестующих применяют военные дроны

Власти Ирана впервые задействовали беспилотники в операциях против участников уличных протестов. Об этом сообщила журналистка DW Нилуфар Голами.

По ее словам, в стране уже более 60 часов отсутствует интернет, фиксируются перебои с электроснабжением и мобильной связью. Получать информацию о происходящем удается в основном через спутниковую связь Starlink.

«Протесты продолжаются, в них участвуют большие толпы людей во множестве больших и малых городов. В то же время репрессии со стороны сил безопасности стали крайне жестокими и кровавыми, — рассказала Голами. — Режим использует все возможные средства, чтобы заставить людей не выходить на улицы. Например, вчера впервые использовали беспилотники для патрулирования, то есть появился риск идентификации протестующих с помощью воздушного наблюдения».

За две недели массовых антиправительственных протестов в Иране задержаны более 10 600 человек. Такие данные приводит информагентство Human Rights Activists News Agency (HRANA) со ссылкой на информацию, перепроверяемую его сторонниками в Иране.

По данным агентства, среди погибших 496 были протестующими, 48 — сотрудниками сил безопасности.

Из-за отключения интернета и телефонной связи в Иране оценить масштабы демонстраций из-за рубежа сложно. Власти Ирана пока не предоставили общих данных о числе пострадавших.

Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
10:20 144
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 5394
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 1316
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1055
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1193
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 3940
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 2976
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 4204
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 1302
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 4433
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 2621

