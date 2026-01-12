USD 1.7000
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Большие надежды Нетаньяху на Иран

Израиль рассчитывает на установление партнерских отношений с Ираном в случае смены власти в Тегеране. Об этом заявил накануне на еженедельном заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы все надеемся, что персидский народ скоро освободится от бремени угнетения. Когда этот день настанет, Израиль и Иран вновь станут верными партнерами в построении будущего процветания и мира», - цитирует Нетаньяху канцелярия главы правительства.

«Когда режим падет, мы вместе сделаем добрые дела для обоих народов», - считает премьер Израиля.

Нетаньяху подчеркнул, что его страна поддерживает протесты против властей исламской республики: «Израиль внимательно следит за происходящим в Иране. Демонстрации за свободу распространились по всей стране. Народ Израиля, весь мир восхищаются невероятным героизмом граждан Ирана. Израиль поддерживает их борьбу за свободу и решительно осуждает массовые убийства невинных мирных жителей».

Ежедневные массовые акции протеста против властей Ирана не прекращаются с 28 декабря 2025 года. Несмотря на жесткие действия иранских сил безопасности в отношении демонстрантов и блокировку интернета, на улицы Тегерана и других крупных городов страны выходят толпы протестующих.

