Все новые и новые мешки с телами в Иране

Подробности о протестах, которые стали самой серьезной угрозой властям за последние несколько лет, скудны, поскольку в 31 провинции Ирана по-прежнему действует информационная блокада, пишет Sky News.

Как уже сообщалось, по данным информагентства Human Rights Activists News Agency, число погибших в ходе антиправительственных протестов по всему Ирану превысило 500 человек.

Информационное агентство правозащитников сообщает, что в ходе протестов погибли по меньшей мере 544 человека — по сравнению со 116 смертями, зарегистрированными к концу субботы. Также сообщается, что агентство получило еще 579 сообщений о гибели людей, которые остаются на стадии проверки; в этом случае общее число погибших может достичь 1 123 человек.

Сообщается, что большинство жертв погибли от боевых патронов или выстрелов из пневматического оружия, преимущественно с близкого расстояния. Государственное телевидение показало десятки мешков с телами, лежащих на земле у здания судебно-медицинской экспертизы в Тегеране, утверждая, что погибшие стали жертвами событий, вызванных «вооруженными террористами», а также кадры людей, собравшихся у Центра судебно-медицинской экспертизы Кахризак в столице и ожидающих опознания тел.

Персидская служба «Радио Свобода» — «Радио Фарда» опубликовала видеокадры с телами убитых, лежащими на улице возле морга в районе Кахризак — городе-спутнике Тегерана, где расположен один из крупнейших моргов страны. Редакция утверждает, что смогла подтвердить подлинность происходящего на видео с помощью независимых источников.

О тяжелой ситуации сообщается и из других регионов страны. По данным BBC, морг больницы Пурсина в городе Решт переполнен телами убитых иранских протестующих. Родственникам погибших, как утверждается, сообщили, что для выдачи тел с целью захоронения необходимо заплатить 7 миллиардов риалов — около 7 тысяч долларов США.

CNN, в свою очередь, сообщает о «абсолютно хаотичной» обстановке сразу в нескольких больницах Тегерана. По данным телеканала, тела погибших навалены друг на друга, а медицинские учреждения не справляются с наплывом погибших.