В Турции опасаются краха Ирана

В случае эскалации ситуации в Иране и последующего краха государственной системы Турция может столкнуться с дестабилизацией ситуации на границе и неконтролируемым потоком беженцев. Об этом 12 января сообщает газета Türkiye.

«Для Турции крах Ирана — это не абстрактная внешнеполитическая проблема. Слабый Иран представляет серьезную угрозу безопасности наших границ; это означает вооруженное передвижение, контрабанду и неконтролируемые территории», — говорится в публикации.

Отмечается, что вызванная этим волна беженцев станет третьим этапом миграционного кризиса — наряду с ситуацией после событий в Ираке и Сирии. Кроме того, существует риск вмешательства иностранных сил в регион на фоне нестабильности в Исламской Республике.

«Любой вакуум в Иране будет заполнен другими державами. Окружающая Турцию территория превратится в огненное кольцо. Давайте будем откровенны: если Иран рухнет, Турция заплатит за это на местах», — сообщает издание.

Агентство Reuters 12 января сообщило, что число погибших в результате протестов в Иране выросло до 538, среди них 490 протестующих и 48 сотрудников службы безопасности. При этом было арестовано более 10,6 тыс. человек. 

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 9 января сообщил, что иранская молодежь и весь народ должны сохранять единство, которое позволит им одержать победу над любым врагом. После этого Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране.

