Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви объявил о начале «нового этапа национального восстания» с целью свержения режима Исламской Республики. Об этом он написал в соцсети Х.

«В течение последних двух недель, а особенно в течение последних четырех дней, вы пошатнули основы нелегитимной Исламской Республики благодаря массовым демонстрациям по всей стране. Теперь... я объявляю о начале нового этапа национального восстания с целью свержения Исламской Республики и восстановления нашего дорогого Ирана», - написал Пехлеви.

Оппозиционный политик очертил конкретные цели для протестующих. Внутри Ирана он призвал, помимо контроля центральных улиц, считать «законными целями» все учреждения, отвечающие за пропаганду режима аятолл и отключение средств связи.

Пехлеви также обратился к работникам силовых структур с призывом «встать на сторону народа» и перестать убивать соотечественников.

Иранцев, проживающих за рубежом, он призвал захватывать иранские дипломатические учреждения.

«Все иранские посольства и консульства принадлежат иранскому народу. Настало время украсить их национальным флагом Ирана вместо позорного флага Исламской Республики», - заявил Пехлеви.

Он отметил, что увеличение количества убийств силовиками протестующих демонстрирует «страх режима приближения конца».

«Свобода Ирана уже близко... Мы не одиноки. Международная поддержка скоро поступит. Ждите моих следующих сообщений», - написал Пехлеви.

Реза Пехлеви – старший сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави, который был свергнут в результате Исламской революции 1979 года.

65-летний политик в изгнании живет в США, куда уехал незадолго до падения монархии. По образованию он военный летчик, проходил обучение в ВВС США.

Пехлеви позиционирует себя как сторонник светской демократии. Он не требует автоматического восстановления монархии, зато выступает за проведение свободного референдума, где иранцы сами выберут форму правления.

В последние годы его популярность в Иране выросла на фоне экономического кризиса и репрессий. На антиправительственных митингах часто звучат лозунги в поддержку династии Пехлеви, которую часть населения ассоциирует с временами стабильности и развития до прихода исламистов.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Толчок событиям дала забастовка торговцев на Большом базаре в Тегеране, вызванная обвалом национальной валюты и гиперинфляцией.

Впоследствии демонстрации охватили большинство регионов страны. Через 10 дней после начала беспорядков сообщалось о переходе двух городов на западе Ирана под контроль протестующих.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что режим исламистов «не отступит» и усилил репрессии.

По информации правозащитников, количество погибших во время протестов достигло по меньшей мере 538 человек, более 10 тысяч человек арестованы.