USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
Новость дня
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Британский министр был на «волосок от гибели» в Украине

10:29 1226

Поезд, на котором глава Минобороны Великобритании Джон Хили ехал в Киев, был вынужден сделать экстренную остановку из-за воздушной тревоги в ночь на 9 января. Об этом рассказал сам Хили, его слова приводит британское Минобороны в сообщении о проекте по разработке дальнобойных ракет для Украины Nightfall.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент», — заявил министр.

Источник таблоида The Sun утверждает, что Хили был «на волосок от гибели» под Львовом, когда российская сторона атаковала украинские объекты с использованием ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Ранее Минобороны России сообщило о нанесенном в ночь на 9 января массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам в Украине, в том числе с использованием «Орешника». Ведомство подчеркнуло, что этот удар стал ответом на попытку «украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря».

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 241
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3928
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2089
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2076
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6747
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2651
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1753
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1721
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4824
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3592
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5123

ЭТО ВАЖНО

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 241
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3928
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2089
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2076
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6747
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2651
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1753
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1721
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4824
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3592
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5123
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться