Британский министр был на «волосок от гибели» в Украине

Поезд, на котором глава Минобороны Великобритании Джон Хили ехал в Киев, был вынужден сделать экстренную остановку из-за воздушной тревоги в ночь на 9 января. Об этом рассказал сам Хили, его слова приводит британское Минобороны в сообщении о проекте по разработке дальнобойных ракет для Украины Nightfall.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент», — заявил министр.

Источник таблоида The Sun утверждает, что Хили был «на волосок от гибели» под Львовом, когда российская сторона атаковала украинские объекты с использованием ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Ранее Минобороны России сообщило о нанесенном в ночь на 9 января массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам в Украине, в том числе с использованием «Орешника». Ведомство подчеркнуло, что этот удар стал ответом на попытку «украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря».