Новость дня
Протесты в Иране подстегнули цены на золото и серебро

10:30 624

Цены на золото обновили исторический максимум, впервые в истории превысив уровень 4600 долларов за унцию, сообщает РБК.

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) в ходе торгов в понедельник, 12 января, прибавили 2,5%, а в пике их стоимость достигала $4612,7 за унцию.

Рекордные уровни продемонстрировало и серебро: мартовские фьючерсы на Comex подорожали на 6,53%, поднимаясь на максимуме до $84,52 за унцию.

Резкий рост котировок драгоценных металлов, в частности, был связан с сообщениями о том, что прокуратура США в округе Колумбия начала уголовное расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла. Сам Пауэлл заявил, что возможные обвинения следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации президента США, направленного на попытки повлиять на решения ФРС по процентным ставкам.

Дополнительным фактором поддержки для цен на золото и серебро стали сообщения о протестах в Иране. Интерес к драгоценным металлам также усилился после заявлений президента США Дональда Трампа, который в воскресенье сообщил, что рассматривает возможные варианты действий в отношении Ирана, вновь пригрозил захватом Гренландии и поставил под сомнение ценность альянса НАТО.

По итогам 2025 года золото подорожало на 64,4%, серебро — на 141,4%. Росту котировок способствовали снижение процентных ставок, усиление геополитической напряженности и ослабление доверия к доллару США, тогда как серебро дополнительно поддерживалось дефицитом на рынке.

