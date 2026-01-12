Эмираты заходят в израильский ВПК

Оборонный холдинг Edge Group из Объединенных Арабских Эмиратов завершил сделку по приобретению израильской компании Third Eye, о которой было объявлено в январе 2025 года, сообщают израильские СМИ.

Окончательные параметры сделки планируется вынести на утверждение общего собрания акционеров израильской компании, которое назначено на 15 февраля 2026 года, отмечают издания.

Компания Third Eye специализируется на разработке электрооптических систем с интеграцией технологий искусственного интеллекта. Согласно условиям соглашения, Edge приобретет 30% акций Third Eye и станет крупнейшим акционером компании.

Холдинг Edge, созданный в ноябре 2019 года, объединяет более 25 компаний, работающих как в оборонном, так и в гражданском сегментах, и насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников. Компания ведет деятельность в 140 странах, а объем портфеля заказов оценивается в $12,8 млрд. Группа сосредоточена на развитии передовых технологий, включая беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы, кибербезопасность, воздушные, наземные и морские платформы, а также высокоточные системы вооружений.