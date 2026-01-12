USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
Новость дня
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Аппарат омбудсмена представил мониторинговый доклад в сфере футбола

10:47 490

В последние годы на мировой футбольной арене наблюдаются неприятные инциденты дискриминации и расизма, а также неэтичное поведение болельщиков по отношению к членам команды соперника и судьям. К сожалению, подобные инциденты фиксируются и на некоторых футбольных матчах, проводимых в Азербайджане.

Подобные случаи явно противоречат основанному на взаимном уважении характеру футбола, принципу равенства и фундаментальным ценностям спорта, а также вызывают серьезные опасения с точки зрения обеспечения соблюдения прав человека.

На основании обращений, полученных уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсменом), и информации, опубликованной в СМИ, сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека провели независимый мониторинг для изучения состояния обеспечения права на равенство в спортивных соревнованиях, особенно в футбольных матчах.

В рамках мониторинга был проведен анализ существующего национального законодательства и международных документов о запрете дискриминации в спортивных соревнованиях, стандартов, установленных FIFA и UEFA, а также дисциплинарных решений Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) и других соответствующих источников, и подготовлены предложения и рекомендации. Проведенный мониторинг показывает, что в сфере спорта, особенно футбола, предпринят ряд важных шагов для обеспечения права на равенство и предотвращения дискриминации. В то же время дальнейшее совершенствование работы в этой области с непрерывным и систематическим подходом остается актуальным.

Учитывая, что Азербайджан является спортивной страной, принимает престижные международные спортивные соревнования и будет принимать чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году, усиление мер по обеспечению права на равенство и борьбе с дискриминацией в спортивных соревнованиях, особенно в футболе, а также внедрение превентивных механизмов имеют особое значение. На основе результатов мониторинга был подготовлен и представлен соответствующим структурам Мониторинговый доклад «Обеспечение права на равенство и борьба с дискриминацией в футболе». Доклад включает анализ текущей ситуации в соответствующей области, а также предложения и рекомендации по обеспечению права на равенство и предотвращению дискриминации.

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 253
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3941
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2104
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2085
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6749
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2657
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1757
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1724
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4828
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3595
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5128

ЭТО ВАЖНО

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 253
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3941
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2104
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2085
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6749
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2657
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1757
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1724
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4828
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3595
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться