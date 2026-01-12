Аппарат омбудсмена представил мониторинговый доклад в сфере футбола

В последние годы на мировой футбольной арене наблюдаются неприятные инциденты дискриминации и расизма, а также неэтичное поведение болельщиков по отношению к членам команды соперника и судьям. К сожалению, подобные инциденты фиксируются и на некоторых футбольных матчах, проводимых в Азербайджане.

Подобные случаи явно противоречат основанному на взаимном уважении характеру футбола, принципу равенства и фундаментальным ценностям спорта, а также вызывают серьезные опасения с точки зрения обеспечения соблюдения прав человека.

На основании обращений, полученных уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсменом), и информации, опубликованной в СМИ, сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека провели независимый мониторинг для изучения состояния обеспечения права на равенство в спортивных соревнованиях, особенно в футбольных матчах.

В рамках мониторинга был проведен анализ существующего национального законодательства и международных документов о запрете дискриминации в спортивных соревнованиях, стандартов, установленных FIFA и UEFA, а также дисциплинарных решений Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) и других соответствующих источников, и подготовлены предложения и рекомендации. Проведенный мониторинг показывает, что в сфере спорта, особенно футбола, предпринят ряд важных шагов для обеспечения права на равенство и предотвращения дискриминации. В то же время дальнейшее совершенствование работы в этой области с непрерывным и систематическим подходом остается актуальным.

Учитывая, что Азербайджан является спортивной страной, принимает престижные международные спортивные соревнования и будет принимать чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году, усиление мер по обеспечению права на равенство и борьбе с дискриминацией в спортивных соревнованиях, особенно в футболе, а также внедрение превентивных механизмов имеют особое значение. На основе результатов мониторинга был подготовлен и представлен соответствующим структурам Мониторинговый доклад «Обеспечение права на равенство и борьба с дискриминацией в футболе». Доклад включает анализ текущей ситуации в соответствующей области, а также предложения и рекомендации по обеспечению права на равенство и предотвращению дискриминации.