Избавиться от фобии: возможно ли?

О том, чем отличается страх от фобии, как формируются фобии, какую роль играют генетика и окружающая среда, какие виды фобий встречаются чаще всего, а также о методах лечения у детей и взрослых рассказывает психолог Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Фидан Мамедова.

Иногда страхи становятся настолько сильны, что начинают серьезно мешать повседневной жизни, социальным контактам и даже выходу из дома. Именно в этот момент обычный страх превращается в фобию.

— Расскажите, что такое фобия?

— Прежде всего скажу, что эмоциональная реакция на внешнюю опасность называется страхом. Фобии — это одна из форм такого страха. Люди, страдающие фобиями, называются фобическими. Это одно из самых распространенных тревожных расстройств. Страх — это своего рода сигнальный механизм. Когда человек не может успокоиться, страх и тревога постепенно нарастают и могут перерасти в панику. Паника негативно влияет на повседневную жизнь человека. Таким образом, страх как предупреждающий механизм превращается в фобию. Фобия возникает из страха — если мы не уменьшаем свои страхи, они растут и переходят в фобию. Иногда страх путают с фобией. Страх — это чувство, приобретённое на основе опыта, с которым можно справиться. Фобия — это страх, который практически невозможно устранить. Например, человек боится какого-то животного. Если он, испытывая страх, всё же проходит мимо этого животного — это страх. Но если при виде животного он меняет маршрут, а потом и вовсе перестаёт выходить из дома, изолируется от общества — это уже фобия.

— По каким причинам возникает фобия?

— Самые распространённые причины возникновения фобий — это генетические и средовые факторы. Фобические расстройства чаще встречаются в семьях, где родители тревожные и впечатлительные. В процессе воспитания они передают ребёнку свои страхи и волнения. Люди с богатым воображением и высокой эмоциональной чувствительностью более склонны к фобиям. Кроме того, фобии могут возникать у людей с хроническими заболеваниями, переживших травму или длительное время находящихся в состоянии стресса.

— В каком возрасте чаще всего появляются фобии и какими симптомами они проявляются?

— Фобии могут появляться в любом возрасте. Интересно, что у пожилых людей они встречаются редко — вероятно, из-за упрощения взгляда на жизнь страхи уходят. Чаще всего фобии возникают в детском и подростковом возрасте. Если их не лечить, они могут сохраняться до 45–50 лет. У женщин фобии встречаются чаще, чем у мужчин. Симптомы включают дрожь, холодный пот, учащённое сердцебиение, покраснение лица, зуд или жжение на лице, одышку, затруднённое глотание, сухость во рту, ощущение обморока, удушья, нервный срыв, шок, потерю сознания, тошноту и др.

— Какие бывают виды фобий?

— Существует более 300 видов фобий. Их делят на 3 группы: пространственные (места) фобии, социальные фобии и специфические фобии. К пространственным фобиям относятся агорафобия (страх открытых пространств, улиц, площадей, рынков, театров) и клаустрофобия (страх закрытых помещений, лифтов, туннелей). Агорафобия чаще встречается у женщин и в молодом возрасте. При клаустрофобии люди боятся задохнуться или остаться там навсегда. Люди с социальной фобией боятся выступать публично, говорить перед аудиторией, оказаться в глупом положении на глазах у других. Они боятся осуждения, унижения, плохого отношения окружающих. Часто начинается в подростковом возрасте, особенно у тех, кто подвергался буллингу. Симптомы: покраснение лица, дрожь в руках, потливость, тряска.

— Что подразумевается под специфическими фобиями?

— Специфические фобии — это чрезмерный страх и тревога, связанные с определённой ситуацией, объектом или деятельностью. Они делятся на категории: страх животных (собак, кошек, пауков, мышей, змей и т.д.), природных явлений (высоты — акрофобия, воды — гидрофобия) и медицинские фобии (страх крови — гемофобия, уколов, врачей или стоматологов).