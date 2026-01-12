Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана

Грузовик въехал в участников демонстрации в поддержку иранских протестующих в Лос-Анджелесе, водитель был задержан, сообщает газета Los Angeles Times.

По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье в районе Вествуд, где собрались около 3 тыс. участников демонстрации. Согласно информации городской пожарной службы, грузовик сбил одного человека, который не получил серьезных травм. Еще двум участникам мероприятия оказали медицинскую помощь на месте, после чего они отказались от дальнейшего осмотра врачей.

Водитель грузовика был избит протестующими до прибытия сотрудников правоохранительных органов, которые затем его задержали. Капитан полиции Лос-Анджелеса Ричард Гэбэлдон подтвердил, что мужчина получил травмы. Он уточнил, что водителю, ранее не имевшему судимости, может быть предъявлено обвинение в нападении с применением смертельного оружия.

Помощник генерального прокурора США Билл Эссайли отметил, что Министерство юстиции осведомлено о происшествии, а на месте работают сотрудники ФБР.

«ФБР находится на месте происшествия и работает с полицией Лос-Анджелеса, чтобы определить мотивы водителя. Ведется расследование, и мы будем информировать общественность по мере поступления дополнительной информации», – написал он в соцсети X.