В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Протесты против Трампа

11:01 628

Около двух тысяч демонстрантов прошли мирным маршем в Нью-Йорке в знак протеста против действий администрации Трампа в Венесуэле, массовых депортаций мигрантов и убийства женщины сотрудником федеральной иммиграционной службы (ICE) на прошлой неделе в Миннеаполисе, пишет The New York Times (NYT).

Акция началась возле Центрального парка. Затем участники демонстрации прошли маршем по Манхэттену. Они скандировали: «Дональд Трамп должен уйти». К маршу присоединились местные политики.

Демонстранты дошли до Башни Трампа, где уличное движение было перекрыто. Далее колонны продолжили шествие в двух направлениях. У нескольких десятков оставшихся людей произошла короткая стычка с небольшой группой сторонников Трампа. Как минимум один человек задержан полицией.

Демонстрация последовала за аналогичными акциями, которые прошли в других городах США в последние дни. Наиболее масштабной акцией NYT называет прошедшую 8 января также на Манхэттене, у федерального здания, в котором расположены офисы ICE и главный иммиграционный суд города.

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 263
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3951
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2112
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2091
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6751
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2659
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1758
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1724
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4828
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3595
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5128

