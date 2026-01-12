USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
Новость дня
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Геноцид в Мьянме

Дело рассматривает суд ООН
11:04 826

В понедельник, 12 января, в Международном суде ООН начинается рассмотрение дела, в котором Мьянму обвиняют в геноциде мусульманского меньшинства рохинджа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стоит отметить, что это первое дело о геноциде, которое суд ООН рассмотрит в полном объеме за последние десять лет.

Слушания начнутся в 13:00 по бакинскому времени и продлятся три недели. Впервые международный суд заслушает показания жертв предполагаемых зверств, однако из соображений безопасности и конфиденциальности заседания будут закрытыми для общественности и прессы.

«Это дело, вероятно, создаст важные прецеденты по определению геноцида, способов его доказательства и устранения нарушений», – заявил председатель независимого следственного механизма ООН по делу Мьянмы Николас Кумджян.

Иск против Мьянмы еще в 2019 году подала Гамбия – преимущественно мусульманская страна Западной Африки. Она обвинила власти Мьянмы в истреблении народа рохинджа в западном штате Ракхайн.

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 267
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3954
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2114
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2092
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6752
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2661
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1758
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1724
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4828
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3595
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5130

