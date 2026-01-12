Геноцид в Мьянме

В понедельник, 12 января, в Международном суде ООН начинается рассмотрение дела, в котором Мьянму обвиняют в геноциде мусульманского меньшинства рохинджа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стоит отметить, что это первое дело о геноциде, которое суд ООН рассмотрит в полном объеме за последние десять лет.

Слушания начнутся в 13:00 по бакинскому времени и продлятся три недели. Впервые международный суд заслушает показания жертв предполагаемых зверств, однако из соображений безопасности и конфиденциальности заседания будут закрытыми для общественности и прессы.

«Это дело, вероятно, создаст важные прецеденты по определению геноцида, способов его доказательства и устранения нарушений», – заявил председатель независимого следственного механизма ООН по делу Мьянмы Николас Кумджян.

Иск против Мьянмы еще в 2019 году подала Гамбия – преимущественно мусульманская страна Западной Африки. Она обвинила власти Мьянмы в истреблении народа рохинджа в западном штате Ракхайн.