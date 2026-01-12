Трамп атакует: против главы ФРС открыли дело

Прокуратура США в округе Колумбия возбудила уголовное расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла по факту реконструкции штаб-квартиры регулятора в Вашингтоне и возможного искажения им информации о масштабах проекта, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников.

По словам источников, расследование, включающее анализ публичных заявлений Пауэлла и изучение отчетов о расходах, было одобрено прокурором округа Колумбия Жанин Пирро в ноябре. NYT отмечает, что Пирро – «давняя союзница» президента Дональда Трампа, а расследование стало «новым крупным юридическим фронтом» против Пауэлла.

Сам Пауэлл на сайте ФРС заявил, что Минюст США в пятницу направил регулятору повестки в суд большого жюри, «угрожая предъявлением уголовного обвинения в связи с моими показаниями перед банковским комитетом Сената в июне прошлого года», касавшимися в том числе реконструкции штаб-квартиры ФРС.

«Я глубоко уважаю верховенство закона и подотчетность в нашей демократии. Никто, и уж точно не председатель Федеральной резервной системы, не может быть выше закона. Но эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз администрации и продолжающегося давления», – сказал Пауэлл.

По его мнению, действия Минюста не связаны с реконструкцией зданий ФРС или с его показаниями в Конгрессе, а являются следствием того, что регулятор проводит денежно-кредитную политику исходя из своей оценки интересов общества, а не предпочтений президента. «Речь идет о том, сможет ли ФРС продолжать устанавливать процентные ставки, основываясь на фактических данных и экономических условиях, или же денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением и запугиванием», – подчеркнул Пауэлл.

Он пообещал продолжать работу в ФРС и «честно и гордо служить американскому народу». Пауэлл входит в совет управляющих ФРС с 2012 года, члены совета назначаются на 14 лет, а его срок полномочий истекает в мае 2026 года.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за отказ снизить кредитную ставку: с декабря 2024 года по сентябрь 2025-го она оставалась на уровне 4,5%. В сентябре ФРС снизила ставку до 4,25%, в октябре – до 4%, а в декабре – до 3,75%, что стало минимальным значением с ноября 2022 года.

Ранее также появлялись сообщения о планах Трампа отправить Пауэлла в отставку. Президент сначала опровергал это, но позже заявлял, что примет решение о преемнике главы ФРС. В декабре он назвал среди возможных кандидатов на этот пост главу Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета и бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша.