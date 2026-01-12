USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
Новость дня
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре

11:17 860

Бывший генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре. О его исчезновении сообщила местная полиция. По ее данным, бизнесмен не выходит на связь с 7 января. В последний раз его видели, когда он покидал свою резиденцию в Лимасоле. После этого он перестал отвечать на многочисленные звонки, уточняет Philenews.

Поиски предпринимателя начались 10 января в труднопроходимой местности в районе деревни Писсури, где на крутом скалистом побережье был зафиксирован сигнал мобильного телефона Баумгертнера перед его отключением. 11 января к поисковой операции подключили вертолет и беспилотники. Также в ней приняли участие подразделения гражданской обороны и добровольцы. Однако вечером поиски приостановили из-за проливного дождя и неблагоприятных погодных условий. Операцию планировали возобновить утром 12 января.

Владислав Баумгертнер работал в «Уралкалии» в 2003–2013 годах. Он занимал должности коммерческого, а затем генерального директор компании. Летом 2013-го его арестовали в Минске, куда он приехал по приглашению тогдашнего премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича на переговоры по сотрудничеству. Перед этим «Уралкалий» объявил об планах продавать удобрения не через Белорусскую калийную компанию (БКК), а самостоятельно. Белорусские власти обвинили Баумгертнера в том, что он в составе преступной группы занижал реальные цены на продаваемый калий и переводил разницу подконтрольным компаниям. Размер ущерба оценивался в $100 млн.

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 217
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3908
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2069
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2064
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6741
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2642
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1749
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1720
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4819
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3592
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5117

ЭТО ВАЖНО

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 217
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3908
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2069
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2064
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6741
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2642
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1749
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1720
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4819
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3592
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5117
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться