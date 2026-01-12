Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре

Бывший генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре. О его исчезновении сообщила местная полиция. По ее данным, бизнесмен не выходит на связь с 7 января. В последний раз его видели, когда он покидал свою резиденцию в Лимасоле. После этого он перестал отвечать на многочисленные звонки, уточняет Philenews.

Поиски предпринимателя начались 10 января в труднопроходимой местности в районе деревни Писсури, где на крутом скалистом побережье был зафиксирован сигнал мобильного телефона Баумгертнера перед его отключением. 11 января к поисковой операции подключили вертолет и беспилотники. Также в ней приняли участие подразделения гражданской обороны и добровольцы. Однако вечером поиски приостановили из-за проливного дождя и неблагоприятных погодных условий. Операцию планировали возобновить утром 12 января.

Владислав Баумгертнер работал в «Уралкалии» в 2003–2013 годах. Он занимал должности коммерческого, а затем генерального директор компании. Летом 2013-го его арестовали в Минске, куда он приехал по приглашению тогдашнего премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича на переговоры по сотрудничеству. Перед этим «Уралкалий» объявил об планах продавать удобрения не через Белорусскую калийную компанию (БКК), а самостоятельно. Белорусские власти обвинили Баумгертнера в том, что он в составе преступной группы занижал реальные цены на продаваемый калий и переводил разницу подконтрольным компаниям. Размер ущерба оценивался в $100 млн.