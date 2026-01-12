Призыв легендарной Гугуш к иранцам

Легендарная иранская певица азербайджанского происхождения Гугуш призвала соотечественников объединиться вокруг Пехлеви.

«Пришло время под руководством принца (Пехлеви - ред.) быть вместе с иранцами, их соратниками и сторонниками. Нет ничего предосудительного в том, чтобы обратиться к Трампу с просьбой о помощи для уничтожения тех, кто уничтожает иранский народ», — заявила она, выступая на митинге в Лос-Анджелесе.

Гугуш (Фаиге Атешин) родилась 5 мая 1950 года в Тегеране в семье иранских азербайджанцев. До революции была суперзвездой, снималась в фильмах, записывала хиты на персидском, азербайджанском и других языках. После 1979 года ей запретили выступать и покидать Иран. Она вернулась в страну на короткое время, затем была вынуждена эмигрировать в США в 2000 году, где возобновила творчество.