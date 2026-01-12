166 Академия логистики открывает карьерные возможности для тысяч молодых людей

Сегодня для молодежи важнее всего не просто получить диплом, а обрести реальные навыки, практический опыт и четкое понимание своего профессионального пути. Именно из этой потребности и возникла Логистическая академия 166, которая с 2019 года, переосмыслив традиционный формат образования, стала одной из немногих платформ, напрямую влияющих на будущее нового поколения специалистов.
В основе деятельности Академии лежит простой, но принципиальный подход: не только учиться, но и применять полученные знания в реальной рабочей среде.
Созданная по инициативе основателя компании «166 Грузоперевозки и Логистика» Агиля Зейналова академия за короткое время стала поворотным моментом в жизни тысяч молодых людей. Здесь студенты не просто осваивают профессию в сфере логистики, но и формируют деловое мышление, чувство ответственности, профессиональную культуру и умение ставить перед собой цели.
За семь лет среди 32 500 заявок были отобраны лучшие кандидаты, для которых Логистическая академия стала не просто программой стажировки, а настоящей дверью в профессию. Сегодня тысячи выпускников, успешно работающих в самых разных сферах, служат наглядным подтверждением эффективности Академии.
Логистическая академия 166 стремится воспитывать молодежь не только знаниями, но и ценностями, правильным отношением к делу и ясным профессиональным ориентиром. Главная миссия Академии — формировать не просто квалифицированных сотрудников, а будущих лидеров отрасли.
С 2019 года на программу стажировки «Логистическая академия 166» поступило более 32 500 заявок. Из них 573 человека успешно прошли все этапы отбора и были зачислены в Академию, большинство из которых сегодня работают в различных подразделениях компании «166 Грузоперевозки и Логистика».
Инициатива, реализуемая под руководством Агиля Зейналова, наглядно доказывает, что продуманная система и последовательная стратегия способны привести к реальным переменам в профессиональной судьбе тысяч молодых людей.
