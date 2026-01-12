USD 1.7000
166 Академия логистики открывает карьерные возможности для тысяч молодых людей

15:00 393

Сегодня для молодежи важнее всего не просто получить диплом, а обрести реальные навыки, практический опыт и четкое понимание своего профессионального пути. Именно из этой потребности и возникла Логистическая академия 166, которая с 2019 года, переосмыслив традиционный формат образования, стала одной из немногих платформ, напрямую влияющих на будущее нового поколения специалистов.

В основе деятельности Академии лежит простой, но принципиальный подход: не только учиться, но и применять полученные знания в реальной рабочей среде.

Созданная по инициативе основателя компании «166 Грузоперевозки и Логистика» Агиля Зейналова академия за короткое время стала поворотным моментом в жизни тысяч молодых людей. Здесь студенты не просто осваивают профессию в сфере логистики, но и формируют деловое мышление, чувство ответственности, профессиональную культуру и умение ставить перед собой цели.

За семь лет среди 32 500 заявок были отобраны лучшие кандидаты, для которых Логистическая академия стала не просто программой стажировки, а настоящей дверью в профессию. Сегодня тысячи выпускников, успешно работающих в самых разных сферах, служат наглядным подтверждением эффективности Академии.

Логистическая академия 166 стремится воспитывать молодежь не только знаниями, но и ценностями, правильным отношением к делу и ясным профессиональным ориентиром. Главная миссия Академии — формировать не просто квалифицированных сотрудников, а будущих лидеров отрасли.

С 2019 года на программу стажировки «Логистическая академия 166» поступило более 32 500 заявок. Из них 573 человека успешно прошли все этапы отбора и были зачислены в Академию, большинство из которых сегодня работают в различных подразделениях компании «166 Грузоперевозки и Логистика».

Инициатива, реализуемая под руководством Агиля Зейналова, наглядно доказывает, что продуманная система и последовательная стратегия способны привести к реальным переменам в профессиональной судьбе тысяч молодых людей.

Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 42
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 466
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2013
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 901
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6036
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1017
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1009
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2405
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1530
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6292
Израильтяне добрались до аль-Срура
Израильтяне добрались до аль-Срура
13:41 1385

