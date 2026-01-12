166 Академия логистики открывает карьерные возможности для тысяч молодых людей

Сегодня для молодежи важнее всего не просто получить диплом, а обрести реальные навыки, практический опыт и четкое понимание своего профессионального пути. Именно из этой потребности и возникла Логистическая академия 166, которая с 2019 года, переосмыслив традиционный формат образования, стала одной из немногих платформ, напрямую влияющих на будущее нового поколения специалистов.

В основе деятельности Академии лежит простой, но принципиальный подход: не только учиться, но и применять полученные знания в реальной рабочей среде.

Созданная по инициативе основателя компании «166 Грузоперевозки и Логистика» Агиля Зейналова академия за короткое время стала поворотным моментом в жизни тысяч молодых людей. Здесь студенты не просто осваивают профессию в сфере логистики, но и формируют деловое мышление, чувство ответственности, профессиональную культуру и умение ставить перед собой цели.

За семь лет среди 32 500 заявок были отобраны лучшие кандидаты, для которых Логистическая академия стала не просто программой стажировки, а настоящей дверью в профессию. Сегодня тысячи выпускников, успешно работающих в самых разных сферах, служат наглядным подтверждением эффективности Академии.