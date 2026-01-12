USD 1.7000
Спецпосланник Трампа заявил о праве на Гренландию, Дания дала резкий ответ

11:41 536

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны захватила остров в обход норм ООН, и подчеркнул, что Гренландия должна проявлять к США «гостеприимство, а не враждебность».

«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри в соцсети X.

Копенгаген оперативно отреагировал на заявление американского спецпосланника. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен согласился с тезисом, что «история имеет значение», но подчеркнул, что будущее острова должны определять его жители.

«Датское королевство всегда стояло плечом к плечу с США. После (терактов) 11 сентября (2001 года) мы откликнулись на призыв США. Мы потеряли больше солдат на душу населения, чем любая другая страна НАТО. Значение имеют и факты: на протяжении веков Гренландия была частью королевства, что неоднократно признавалось американскими администрациями, ООН и на международном уровне в целом», – написал дипломат в соцсети X.

Серенсен отметил, что подавляющее большинство гренландцев выбрали путь автономии в составе королевства. «Все пять партий парламента Гренландии вновь подтвердили, что не хотят, чтобы остров становился частью США», – добавил он.

Дипломат подчеркнул, что Дания, Гренландия и США на протяжении последних 80 лет успешно сотрудничали в Арктике в сфере безопасности и призвал продолжать конструктивный диалог на партнерских и союзнических началах.

В апреле 1951 года США и Дания подписали Договор о защите Гренландии. В рамках соглашения в Гренландии функционирует американская космическая база Питуффик, оборудованная в том числе системой отслеживания межконтинентальных баллистических ракет.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страна «так или иначе» получит Гренландию, опасаясь, что в противном случае остров заберут Россия или Китай. The Telegraph сообщала, что Евросоюз обсуждает размещение войск НАТО на острове для его защиты, а в случае отказа Трампа ЕС планирует ввести санкции против американских IT-гигантов, включая Google и Microsoft.

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 222
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3910
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2072
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2065
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6742
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2642
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1750
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1720
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4820
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3592
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5118

