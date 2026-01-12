USD 1.7000
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Латиноамериканцы сами решат, с кем торговать

11:48 257

Страны Латинской Америки являются суверенными государствами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя стремление США контролировать экспорт венесуэльской нефти.

«Страны Латинской Америки являются суверенными независимыми государствами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров», - отметила она.

На днях президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует судебный арест, изъятие или взыскание доходов от продажи венесуэльской нефти, хранящихся на счетах Минфина США. Документ запрещает любые операции с этими средствами без специального разрешения.

Указ подписан после серии мер, направленных на усиление контроля США над нефтяными ресурсами Венесуэлы на фоне недавних событий с захватом лидера страны Николаса Мадуро и планов по возобновлению добычи и экспорта нефти под американским контролем.

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 224
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3914
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2075
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2068
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6743
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2642
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1751
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1720
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4820
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3592
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5120

