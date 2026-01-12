Латиноамериканцы сами решат, с кем торговать

Страны Латинской Америки являются суверенными государствами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя стремление США контролировать экспорт венесуэльской нефти.

«Страны Латинской Америки являются суверенными независимыми государствами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров», - отметила она.

На днях президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует судебный арест, изъятие или взыскание доходов от продажи венесуэльской нефти, хранящихся на счетах Минфина США. Документ запрещает любые операции с этими средствами без специального разрешения.

Указ подписан после серии мер, направленных на усиление контроля США над нефтяными ресурсами Венесуэлы на фоне недавних событий с захватом лидера страны Николаса Мадуро и планов по возобновлению добычи и экспорта нефти под американским контролем.