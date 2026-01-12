Израильским министрам запретили говорить об иранских протестах

Министрам израильского правительства запретили публично комментировать возможное внешнее вмешательство в иранские протесты, сообщает телерадиокомпания Kan.

Израиль находится в состоянии повышенной готовности после того, как Тегеран предупредил о возможном ударе по стране и интересам США на Ближнем Востоке в ответ на возможное вмешательство президента США Дональда Трампа. В то же время нет признаков того, что Израиль рассматривает возможность активного вмешательства.