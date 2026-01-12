USD 1.7000
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Израильским министрам запретили говорить об иранских протестах

11:51 310

Министрам израильского правительства запретили публично комментировать возможное внешнее вмешательство в иранские протесты, сообщает телерадиокомпания Kan.

Израиль находится в состоянии повышенной готовности после того, как Тегеран предупредил о возможном ударе по стране и интересам США на Ближнем Востоке в ответ на возможное вмешательство президента США Дональда Трампа. В то же время нет признаков того, что Израиль рассматривает возможность активного вмешательства.

Министр науки и технологий Израиля Гила Гамлиэль

По информации Kan, министр науки и технологий Гила Гамлиэль выразила поддержку протестам и поддерживает контакты с иранским наследным принцем Резой Пехлеви, находящимся в изгнании.

Ранее Трамп заявил, что американские военные «рассматривают ряд очень серьезных вариантов» действий против Ирана на фоне расстрелов протестующих. Активисты утверждают, что с 28 декабря погибло как минимум 538 человек.

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 227
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3915
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2076
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2069
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6743
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2644
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1751
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1720
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4822
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3592
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5121

