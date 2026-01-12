Израильским министрам запретили говорить об иранских протестах

Министрам израильского правительства запретили публично комментировать возможное внешнее вмешательство в иранские протесты, сообщает телерадиокомпания Kan.
Израиль находится в состоянии повышенной готовности после того, как Тегеран предупредил о возможном ударе по стране и интересам США на Ближнем Востоке в ответ на возможное вмешательство президента США Дональда Трампа. В то же время нет признаков того, что Израиль рассматривает возможность активного вмешательства.
По информации Kan, министр науки и технологий Гила Гамлиэль выразила поддержку протестам и поддерживает контакты с иранским наследным принцем Резой Пехлеви, находящимся в изгнании.
Ранее Трамп заявил, что американские военные «рассматривают ряд очень серьезных вариантов» действий против Ирана на фоне расстрелов протестующих. Активисты утверждают, что с 28 декабря погибло как минимум 538 человек.