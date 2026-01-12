USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Литва направит в Украину военный корабль

12:00 206

Вильнюс в рамках предоставления Западом Киеву гарантий безопасности пошлет, помимо сухопутного контингента, военный корабль в Украину. Об этом в интервью агентству BNS заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Поддержание мира необходимо обеспечить как на суше, так и на море, и в воздухе. Литва с учетом своего размера и возможностей подключится к этому достаточно весомо, - утверждал он. - Мы готовы присоединиться подразделением ВМС. Речь идет о военном корабле».

Деталей президент не привел, но отметил, что литовские военные участвовать в Украине в боевых действиях не будут. «Они направляются не для того, чтобы воевать, а для поддержания мира», - сказал Науседа.

Ранее советник президента Аста Скайсгирите заявила, не уточняя род войск, что Литва готова направить в Украину до 150 военных.

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 230
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3917
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2079
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2070
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6743
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2645
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1751
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1720
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4823
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3592
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5121

