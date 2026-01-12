Литва направит в Украину военный корабль

Вильнюс в рамках предоставления Западом Киеву гарантий безопасности пошлет, помимо сухопутного контингента, военный корабль в Украину. Об этом в интервью агентству BNS заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Поддержание мира необходимо обеспечить как на суше, так и на море, и в воздухе. Литва с учетом своего размера и возможностей подключится к этому достаточно весомо, - утверждал он. - Мы готовы присоединиться подразделением ВМС. Речь идет о военном корабле».

Деталей президент не привел, но отметил, что литовские военные участвовать в Украине в боевых действиях не будут. «Они направляются не для того, чтобы воевать, а для поддержания мира», - сказал Науседа.

Ранее советник президента Аста Скайсгирите заявила, не уточняя род войск, что Литва готова направить в Украину до 150 военных.