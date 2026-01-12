USD 1.7000
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

ФСБ заявила, что предотвратила теракт

12:07 168

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания и обысков у подозреваемого в попытке подорвать железнодорожный мост в Пермском крае.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги», - сказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

 

На кадрах видно, как силовики заходят к подозреваемому и находят у него бутылки с различными веществами, а также мобильные телефоны с прикрепленными к ним проводами, сообщает РБК.

ФСБ сообщила, что дома у подозреваемого нашли 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и веб-камеру.

Взрыв, как полагает ФСБ, подозреваемый собирался совершить на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. Задержанный — мужчина 1972 года рождения. Он «под воздействием телефонных мошенников перевел на «безопасные счета» денежные средства в размере 350 тысяч рублей», сообщили в ФСБ.

Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 232
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана
Трампа призывают: Примите жесткие меры против Ирана о развитии ситуации; обновлено 11:50
11:50 3921
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 2083
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана
Грузовик въехал в участников акции в поддержку Ирана видео
10:47 2071
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час
05:40 6745
Все новые и новые мешки с телами в Иране
Все новые и новые мешки с телами в Иране новость дополнена
09:25 2647
Большие надежды Нетаньяху на Иран
Большие надежды Нетаньяху на Иран
09:05 1752
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
Главу администрации Нетаньяху допрашивали 13 часов и поставили жесткие условия
08:20 1721
Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 4823
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 3592
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом
05:03 5121

