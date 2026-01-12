Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы

Им стал иранец Мухаммед Бяна, в активе которого четыре золотые медали на Олимпиадах.

Старшим тренером при иранце будет Нуреддин Раджабов. В тренерский штаб также войдут 2-кратный серебряный призер Олимпиад Ровшан Байрамов, выступавший за сборную Азербайджана иранец Сабах Шариати и еще два представителя соседней страны Бахруз Хазратипур и Расул Джазини Дорчя.

Из четырех олимпийских золотых медалей три сборная Ирана под руководством Бяна завоевала на Олимпиаде-2012 в Лондоне, еще одну - на Играх-2020 в Токио.

Предыдущим главным тренером сборной Азербайджана был россиянин Александр Тараканов.