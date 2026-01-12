Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды

Для улучшения водоснабжения Апшеронского полуострова в нашей стране впервые будет построен завод по опреснению воды. Oб этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

Алиев добавил, что вопрос питьевой воды в Баку и на Апшеронском полуострове на протяжении долгих лет является серьезной проблемой.

«Как я уже отметил, в этом направлении проделана определенная работа. Но я считаю, что настало время для принятия широкомасштабной и детальной государственной программы, которая охватит город Баку, его поселки, город Сумгаит и Апшеронский район. Некоторое время назад по моему указанию начался процесс разработки программы, и она, можно сказать, готова. Сегодня мы обсудим эту программу, а также поговорим о проделанной и предстоящей работе», – подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев заявил, что цель госпрограммы на 2026–2035 годы — устойчивое обеспечение Баку и Апшерона питьевой водой.

«Основной целью этой программы, как я уже отметил, является устойчивое обеспечение города Баку и Апшеронского полуострова питьевой водой. Программа должна быть реализована до 2035 года. Сам этот факт свидетельствует о масштабности программы, и чтобы ее полностью выполнить, нужно время. Для реализации программы определены источники финансирования. Она будет финансироваться за счет двух источников – государственного бюджета, а также иностранных кредитов. Могу сказать, что проведенные в последние годы реформы позволили существенно снизить наш внешний государственный долг. И мы его снизили. Сегодня по соотношению внешнего долга к валовому внутреннему продукту Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе: он составляет чуть более 6 процентов. Это дает основания говорить, что сегодня мы можем обращаться за еще большими иностранными кредитами, особенно если учесть, что ведущие финансовые институты мира сами обращаются к нам. Мы могли бы реализовать эту программу и за счет внутренних средств. Но перед страной стоит много задач. И восстановление Карабаха, Восточного Зангезура, наращивание военной мощи нашей страны и другие проекты, социальные проекты. Поэтому, как я уже отметил, мы будем использовать два источника», - сказал глава государства.

По его словам, в результате реализации программы должны быть построены новые водохранилища. Их количество составит около тридцати. Это тоже очень крупные, широкомасштабные инфраструктурные проекты.

«Необходимо довести установление счетчиков до 100 процентов. Сегодня 70 процентов населения бесперебойно обеспечиваются питьевой водой. В результате реализации программы этот показатель достигнет 95 процентов. Значительно улучшится водоснабжение Баку, Сумгаита, Апшеронского района и 64 населенных пунктов. Будут построены и реконструированы магистральные каналы протяженностью более 200 км и столько же распределительных сетей.

Сегодня одна из проблем связана с потерями. Если бы потери были на низком уровне, то даже имеющихся запасов воды нам сегодня хватало бы. Хотя мы должны смотреть в будущее и рассчитывать на перспективу. Поскольку население увеличивается, промышленность растет, то, конечно же, растет и спрос. Поэтому резкое сокращение потерь является одним из главных вопросов. Сегодня потери в этой области составляют приблизительно 40-45 процентов, и, как я уже отметил, в результате реализации программы этот показатель должен резко снизиться», – подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев заявил, что воды, сбрасываемые в море, должны быть очищены на 100 процентов.

«Сточные воды – один из ключевых факторов загрязнения Каспийского моря. Поэтому здесь также будут приняты необходимые дополнительные меры. На повестке дня также стоят модернизация и расширение потенциала Говсанской аэрационной станции.

В водном секторе также следует внедрить систему цифрового управления. Об этом я уже говорил. Хочу еще раз подчеркнуть, что для улучшения водоснабжения Апшеронского полуострова в нашей стране впервые будет построен завод по опреснению воды. Этот процесс уже начался. Преимущество этого проекта в том, что он будет реализован исключительно за счет иностранных инвестиций. Это позволит нам увеличить объем воды, поступающей в Баку и на Апшеронский полуостров. Налицо также технологическое развитие в этой области. Вода Каспийского моря не очень соленая, значит, есть полная уверенность в том, что в результате опреснения население будет обеспечиваться чистой и качественной питьевой водой, и одновременно будет создан большой источник для орошения.

Водоканал Самур-Апшерон. В свое время мы его отстроили заново. Это полностью бетонный канал, и потери там довольно незначительные. Но все равно намечены меры по развитию инфраструктуры этого канала, чтобы обеспечить устойчивое водоснабжение Джейранбатанского водохранилища. Сегодня вода поступает в Баку из пяти источников. Шестым станет водоопреснительный завод, и, конечно же, этот поток должен быть полностью обеспечен.

Должен также сказать, что одним из проектов, реализованных нами за последние 20 лет, является полная реконструкция водопровода Огуз-Габала-Баку. Если бы этот водопровод не был построен, дефицит воды в Баку сегодня был бы очень серьезным», - сказал глава государства.