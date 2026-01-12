USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Новость дня
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

И президент Ирана вышел на митинг

видео; обновлено 17:24
17:24 3768

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял участие в проправительственном митинге на площади Ингилаб в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.

В акции также участвовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. Аналогичные митинги прошли еще в ряде городов страны.

*** 16:52 

Американцы «получат незабываемый урок», если нападут на Иран, заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, выступая на провластном митинге.

«Я говорю бредовому и высокомерному президенту Америки (Дональду Трампу): мы, народ Ирана, говорим тебе то же самое, что сказал наш дорогой Хадж Касем (Сулеймани): мы — твои противники. Мы — народ Имама Хусейна. Мы ждем. Мы — люди поля боя для тебя. Приходи, и ты увидишь, как все твои возможности в регионе будут уничтожены. Знай: защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок», — сказал Галибаф.

По его словам, «защитники Ирана присутствуют повсюду», а заявления о падении Мешхеда (второго по величине города Ирана) не соответствуют действительности.

*** 12:31 

Во многих городах Ирана, включая Южный Азербайджан, начались провластные митинги, к которым ранее призывали власти.

И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 3769
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 2206
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 12367
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8326
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды фото; обновлено 16:24
16:24 5648
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 2540
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 2162
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым обновлено 15:21
15:21 3940
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 1835
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6293
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1846

ЭТО ВАЖНО

И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 3769
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 2206
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 12367
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8326
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды фото; обновлено 16:24
16:24 5648
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 2540
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 2162
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым обновлено 15:21
15:21 3940
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 1835
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6293
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться