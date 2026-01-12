И президент Ирана вышел на митинг

В акции также участвовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. Аналогичные митинги прошли еще в ряде городов страны.

Американцы «получат незабываемый урок», если нападут на Иран, заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, выступая на провластном митинге.

«Я говорю бредовому и высокомерному президенту Америки (Дональду Трампу): мы, народ Ирана, говорим тебе то же самое, что сказал наш дорогой Хадж Касем (Сулеймани): мы — твои противники. Мы — народ Имама Хусейна. Мы ждем. Мы — люди поля боя для тебя. Приходи, и ты увидишь, как все твои возможности в регионе будут уничтожены. Знай: защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок», — сказал Галибаф.

По его словам, «защитники Ирана присутствуют повсюду», а заявления о падении Мешхеда (второго по величине города Ирана) не соответствуют действительности.