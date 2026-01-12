Грузия делает ставку на азербайджанский газ

USD 1.7000
Грузия в 2026 году планирует закупить у Азербайджана 2,926 млрд кубометров природного газа.

Об этом говорится в балансе природного газа на 2026 год, утвержденном Министерством экономики и устойчивого развития Грузии. Документ охватывает период с 1 января по 31 декабря 2026 года и определяет объемы газа, которые страна намерена получать из различных источников.

Согласно балансу, в 2026 году Грузия в общей сложности получит 3,34 млрд кубометров природного газа.

Основной объем поставок придется на Азербайджан — 2,926 млрд кубометров. Из них 1,645 млрд кубометров составит газ с месторождения «Шахдениз». Поставки со стороны Государственной нефтяной компании Азербайджана в Грузию запланированы на уровне 1,281 млрд кубометров.

Таким образом, доля Азербайджана в структуре импорта газа Грузией в 2026 году составит 87,6%.

Поставки газа из России запланированы в объеме 400 млн кубометров.

Объем собственной добычи газа в Грузии составит 14,058 млн кубометров.

