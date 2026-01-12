ГНФАР экономит на себе

Расходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана на заработную плату и управление в 2026 году составят 41,9 млн манатов.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2026 год.

Согласно документу, по сравнению с предыдущим годом расходы Фонда на оплату труда и управление сократятся на 1,8 млн манатов. Снижение показателя связано с оптимизацией совокупных расходов Фонда, а также с уменьшением объема трансфертов в государственный бюджет.

В Счетной палате отмечают, что к управленческим расходам относятся заработная плата сотрудников, социальные отчисления, а также административные и операционные затраты. При формировании бюджета Фонда на 2026 год были учтены меры по экономии по всем указанным направлениям.