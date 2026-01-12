USD 1.7000
Иран угрожает тотальным джихадом
Иран угрожает тотальным джихадом

Армия России атаковала Одессу и Чернигов

есть раненые, повреждены объекты инфраструктуры; фото
12:39 689

В ночь на 12 января армия РФ атаковала Одессу ударными дронами, в результате чего поврежден объект электроэнергетики, есть раненые гражданские.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью российские войска атаковали объекты электроэнергетики, пострадала гражданская инфраструктура, жилая застройка, пишут украинские СМИ.

«Повреждены 6 частных домов и легковой автомобиль. Пострадали 40-летний мужчина и 64-летняя женщина. Открыто производство по ч. 1 ст. 438 УК по факту совершения военных преступлений», - рассказали в ведомстве.

По данным начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате повреждения россиянами объекта инфраструктуры в части Пересыпского района города отсутствует электроснабжение. Известно, что один частный дом разрушен до основания.

«Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Тепло-, водоснабжение и водоотведение функционируют в штатном режиме. На месте атаки развернут оперативный штаб, куда жители могут обращаться для получения компенсации по государственной программе «еВосстановление» и из городского бюджета», - подчеркнул Лысак.

Также, по его словам, развернут пункт обогрева, для помощи населению привлечены международные организации. Сейчас коммунальщики проводят закрытие выбитых окон.

В ночь на 12 января войска РФ также атаковали Черниговскую область Украины.

В Новгород-Северском районе Черниговской области вражеский обстрел повредил энергообъект. Ряд населенных пунктов остался без света, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «Черниговоблэнерго».

Сообщается, что в понедельник, 12 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

В ночь на 12 января российские войска атаковали Украину 156 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов.

ЭТО ВАЖНО

