Трамп может закрыть доступ «хитрой» Exxon к Венесуэле

12:41

Президент США Дональд Трамп заявил, что Exxon может лишиться права работать в Венесуэле после критики инвестиционного климата страны главой компании. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мне не понравилась реакция Exxon. Вы знаете, у нас так много желающих, что я, вероятно, был бы склонен оставить Exxon в стороне. Мне не понравилась их реакция. Они ведут себя слишком хитро», – сказал американский лидер.

Ранее генеральный директор компании Даррен Вудс заявил, что Венесуэла «непривлекательна для инвестиций», пока в стране не будут проведены реформы, обеспечивающие защиту американских вложений. Свое заявление он сделал после встречи в Белом доме, на которой Трамп собрал руководителей крупнейших нефтяных компаний и предложил им инвестировать в венесуэльскую добычу углеводородов $100 млрд для значительного расширения производства.

На данный момент американские военные не предоставляют компаниям из США гарантий безопасности для работы в Венесуэле, однако Трамп пообещал, что правительство будет оказывать необходимую поддержку.

Как отмечает Financial Times, большинство участников встречи выразили оптимизм относительно перспектив восстановления венесуэльского нефтяного сектора. Страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти, однако дефицит инвестиций привел к снижению добычи, и сейчас Венесуэла обеспечивает лишь около 1% мирового предложения, сообщает Reuters.

После операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Трамп заявил, что Вашингтон может извлечь выгоду из нефти, которая будет передана США. Позже он уточнил, что временные власти Венесуэлы передадут американской стороне от 30 до 50 млн баррелей нефти по рыночной цене, при этом средства будут находиться под контролем президента США.

