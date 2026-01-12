ХАМАС уходит

Радикальная исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, объявила, что поручила своим управляющим органам подготовиться к передаче полномочий независимому комитету палестинских технократов, который должен управлять Газой в соответствии с планом прекращения огня президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что состав «Совета мира», который должен будет контролировать работу палестинского комитета, Трамп объявит на этой неделе.

ХАМАС и Палестинская администрация, международно признанный представитель палестинцев, не объявили имена технократов, которые не должны быть политически аффилированными, и остается неясным, будут ли они одобрены Израилем и США.

На прошлой неделе список из 12 имен политически не связанных лиц был представлен израильской службе безопасности Шин-Бет, которая одобрила восемь из них, об этом The Israel Times cooбщил арабский дипломат. В Каире на этой неделе пройдут переговоры представителей ХАМАС и других палестинских фракций с посредниками от Египта.

Правительство и другие элементы перемирия, вступившего в силу 10 октября, такие как разоружение ХАМАС и отправка международных сил безопасности, должны контролироваться «Советом мира».