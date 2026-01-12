USD 1.7000
Иран угрожает тотальным джихадом
Иран угрожает тотальным джихадом

ХАМАС уходит

12:53 1351

Радикальная исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, объявила, что поручила своим управляющим органам подготовиться к передаче полномочий независимому комитету палестинских технократов, который должен управлять Газой в соответствии с планом прекращения огня президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что состав «Совета мира», который должен будет контролировать работу палестинского комитета, Трамп объявит на этой неделе.

ХАМАС и Палестинская администрация, международно признанный представитель палестинцев, не объявили имена технократов, которые не должны быть политически аффилированными, и остается неясным, будут ли они одобрены Израилем и США.

На прошлой неделе список из 12 имен политически не связанных лиц был представлен израильской службе безопасности Шин-Бет, которая одобрила восемь из них, об этом The Israel Times cooбщил арабский дипломат. В Каире на этой неделе пройдут переговоры представителей ХАМАС и других палестинских фракций с посредниками от Египта.

Правительство и другие элементы перемирия, вступившего в силу 10 октября, такие как разоружение ХАМАС и отправка международных сил безопасности, должны контролироваться «Советом мира».

04:22 5753
13:46 524
13:41 421
13:24 388
13:20 4285
12:31 2132
12:23 1409
12:09 2230
