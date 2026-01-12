Власти Стамбула разбирают скандальный отель после ареста «звезд»

Власти Стамбула приступили к сносу незаконных пристроек в пятизвездочном отеле Bebek на берегу Босфора, где проводится расследование по делу о наркотиках среди местной элиты и актеров, сообщает телеканал NTV.

С утра бригады рабочих начали демонтаж несогласованных пристроек в гостинице. Под снос, в частности, попали веранда с видом на Босфор и ряд подсобных помещений. Решение о разборе строений основано на постановлении суда, который ранее приостановил работу отеля.

Отель оказался в центре расследования в рамках антинаркотических операций, проводимых в Стамбуле. Следствие изучает факты распространения запрещенных веществ и выявления мест их употребления, в которых, по данным властей, были замешаны ряд актеров, исполнителей и блогеров. Владельца гостиницы ранее арестовали – он признался, что организовывал досуг для частных клиентов. Во время обысков в отеле обнаружили наркотики и принадлежности для их употребления.

Антинаркотические рейды в Стамбуле проводятся с осени 2025 года. По делу о приобретении, хранении и употреблении наркотиков под стражу был взят актер Догукан Гюнгёр, известный по сериалу «Клюквенный шербет». Среди фигурантов также оказались актриса Эзги Эйюбоглу, сыгравшая в сериале «Великолепный век», актеры Джан Яман и Селен Гёргюзель, а также главный редактор телеканала Habertürk Мехмет Акиф Эрсой. Всего по делу задержаны около 30 человек.