Иран угрожает тотальным джихадом
Иран угрожает тотальным джихадом

Лукашенко заявил о «неспокойной» обстановке на границе

13:15 455

Ситуация на границах Беларуси «спокойнее не становится», заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу охраны госграниц.

«Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно на востоке с Российской Федерацией, где у нас немного полегче. Но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Скажем откровенно: и мы не научились еще на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их на 100% уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100%. Но к этому надо нам стремиться. Об этом тоже поговорим», - цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко отметил, что «наши пограничники постоянно в боевой готовности. У них иной и готовности нет. Всегда полная боевая готовность».

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5757
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 531
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 428
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 389
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4289
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1356
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2138
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1409
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2481
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2235
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4184

