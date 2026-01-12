Лукашенко заявил о «неспокойной» обстановке на границе

Ситуация на границах Беларуси «спокойнее не становится», заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу охраны госграниц.

«Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно на востоке с Российской Федерацией, где у нас немного полегче. Но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Скажем откровенно: и мы не научились еще на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их на 100% уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100%. Но к этому надо нам стремиться. Об этом тоже поговорим», - цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко отметил, что «наши пограничники постоянно в боевой готовности. У них иной и готовности нет. Всегда полная боевая готовность».