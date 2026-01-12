USD 1.7000
Иран угрожает тотальным джихадом
Иран угрожает тотальным джихадом

Азербайджанские таможенники нашли 44 золотых слитка

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза золотых слитков в Азербайджан. 

Как сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета АР, багаж гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего рейсом Дубай-Баку, был досмотрен с помощью стационарного рентгеновского аппарата, и, поскольку на мониторе были обнаружены подозрительные изображения, его ручная кладь была подвергнута таможенному досмотру.

В ходе досмотра в одной из сумок были обнаружены 44 золотых слитка марки PAMP общим весом 372,5 грамма, которые ранее не были задекларированы таможенными органами.

Расследование по данному факту продолжается.

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5760
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 535
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 434
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 390
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4290
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1358
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2141
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1410
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2486
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2237
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4188

