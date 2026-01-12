Азербайджанские таможенники нашли 44 золотых слитка

Как сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета АР, багаж гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего рейсом Дубай-Баку, был досмотрен с помощью стационарного рентгеновского аппарата, и, поскольку на мониторе были обнаружены подозрительные изображения, его ручная кладь была подвергнута таможенному досмотру.

В ходе досмотра в одной из сумок были обнаружены 44 золотых слитка марки PAMP общим весом 372,5 грамма, которые ранее не были задекларированы таможенными органами.

Расследование по данному факту продолжается.