USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Иран угрожает тотальным джихадом
Новость дня
Иран угрожает тотальным джихадом

Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию

13:24 391

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров природного газа. Об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики Азербайджана по итогам 2025 года.

Согласно информации ведомства, в целом объем экспорта природного газа из Азербайджана в 2025 году составил 25,2 млрд кубометров и остался на уровне годом ранее.

В отчетном году Азербайджан поставил в Европу 12,8 млрд кубометров газа, что на 0,1 млрд кубометров, или на 0,8% меньше показателя 2024 года.

Поставки газа в Турцию достигли 9,6 млрд кубометров (снижение на 0,3 млрд кубометров, или 3%), в Грузию - 2,3 млрд кубометров (снижение на 0,1 млрд кубометров, или на 4,2%). По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано около 5,6 млрд кубометров газа, что соответствует уровню 2024 года.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Сирию в августе 2025 года.

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5761
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 538
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 436
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 392
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4291
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1360
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2142
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1410
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2487
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2237
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4188

ЭТО ВАЖНО

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5761
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 538
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 436
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 392
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4291
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1360
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2142
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1410
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2487
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2237
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4188
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться