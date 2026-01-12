USD 1.7000
Иран угрожает тотальным джихадом
Иран угрожает тотальным джихадом

Запуск индийской ракеты обернулся неудачей

13:25

Первый в 2026 году космический пуск Индии завершился неудачей – ракета PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования вскоре после старта отклонилась от траектории. Об этом сообщает «Коммерсант».

PSLV – это четырехступенчатая ракета-носитель, включающая две твердотопливные и две жидкостные ступени. Старт был произведен с космодрома имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте. Она должна была вывести на орбиту спутник наблюдения за Землей EOS-N1, а также 14 дополнительных аппаратов, среди которых спутник Anvesha, предназначенный для получения детальных изображений.

Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что на заключительном этапе миссии «была обнаружена аномалия», и в настоящее время проводится «детальный анализ» инцидента. Как уточнил председатель ISRO Ваннияперумал Нараянан, до отделения третьей ступени ракета «работала в соответствии с ожиданиями». «Ближе к концу работы третьей ступени мы наблюдали небольшие отклонения в угловых скоростях вращения ракеты, и, как следствие, отклонение от заданной траектории полета», – уточнил он.

Причины инцидента пока не установлены. Ранее, в мае 2025 года, индийская ракета-носитель PSLV-XL также не смогла вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09.

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта
04:22
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
13:46
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
13:20
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги
12:31
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание
12:24
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16

