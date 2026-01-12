Запуск индийской ракеты обернулся неудачей

Первый в 2026 году космический пуск Индии завершился неудачей – ракета PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования вскоре после старта отклонилась от траектории. Об этом сообщает «Коммерсант».

PSLV – это четырехступенчатая ракета-носитель, включающая две твердотопливные и две жидкостные ступени. Старт был произведен с космодрома имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте. Она должна была вывести на орбиту спутник наблюдения за Землей EOS-N1, а также 14 дополнительных аппаратов, среди которых спутник Anvesha, предназначенный для получения детальных изображений.

Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что на заключительном этапе миссии «была обнаружена аномалия», и в настоящее время проводится «детальный анализ» инцидента. Как уточнил председатель ISRO Ваннияперумал Нараянан, до отделения третьей ступени ракета «работала в соответствии с ожиданиями». «Ближе к концу работы третьей ступени мы наблюдали небольшие отклонения в угловых скоростях вращения ракеты, и, как следствие, отклонение от заданной траектории полета», – уточнил он.

Причины инцидента пока не установлены. Ранее, в мае 2025 года, индийская ракета-носитель PSLV-XL также не смогла вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09.