Зеленский хочет продлить военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады (парламент) проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Об этом украинские СМИ сообщают со ссылкой на публикации законопроектов на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 3 февраля 2026 года еще на 90 суток.

Перед этим Зеленский подчеркивал, что война с РФ не завершится до получения Украиной действенных гарантий безопасности, к тому моменту также невозможно завершение военного положения.

На вопрос, возможна ли отмена военного положения во время перемирия, президент Украины ответил: «Прежде всего, мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И именно только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончится».

Военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года. На следующий день глава государства подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор срок действия особых режимов неоднократно продлевался.

30 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране до 3 февраля 2026 года. Отсчет очередного 90-дневного срока стартовал 5 ноября прошлого года.