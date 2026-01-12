USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Иран угрожает тотальным джихадом
Новость дня
Иран угрожает тотальным джихадом

Зеленский хочет продлить военное положение

13:32 294

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады (парламент) проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Об этом украинские СМИ сообщают со ссылкой на публикации законопроектов на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 3 февраля 2026 года еще на 90 суток.

Перед этим Зеленский подчеркивал, что война с РФ не завершится до получения Украиной действенных гарантий безопасности, к тому моменту также невозможно завершение военного положения.

На вопрос, возможна ли отмена военного положения во время перемирия, президент Украины ответил: «Прежде всего, мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И именно только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончится».

Военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года. На следующий день глава государства подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор срок действия особых режимов неоднократно продлевался. 

30 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране до 3 февраля 2026 года. Отсчет очередного 90-дневного срока стартовал 5 ноября прошлого года.

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5765
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 546
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 442
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 394
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4296
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1362
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2147
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1411
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2490
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2239
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4190

ЭТО ВАЖНО

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5765
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 546
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 442
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 394
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4296
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1362
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2147
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1411
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2490
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2239
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4190
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться