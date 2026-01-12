Юань рекордно вырос к доллару

Юань в понедельник, 12 января, достиг максимума 32 месяцев к доллару после того, как Центральный банк Китая повысил официальный фиксинг - хотя ⁠и не так значительно, как прогнозировал рынок, что инвесторы расценили как сигнал о возможности умеренного укрепления валюты.

Китайская валюта выросла на 4,5% ⁠к доллару в 2025 году, показав лучший годовой результат ⁠с 2022 года на фоне общего ослабления «зеленого» и масштабной конвертации ⁠экспортерами валютной выручки в конце года. По словам валютных трейдеров конвертация продолжилась и ‌в новом году. Они полагают, что данная тенденция ‍сохранится до китайского Нового года (по календарю в середине февраля – ред.) - традиционного периода повышенного ‌спроса компаний на юань для выплаты бонусов сотрудникам.

Перед открытием сессии ЦБ Китая объявил срединный фиксированный курс на уровне 7,0108 за доллар, самом сильном с сентября 2024 ⁠года. При этом значение оказалось ‍на 259 pips (десятитысячных долей процентного пункта) слабее приведенного Reuters прогноза ‌аналитиков.

«Сильный фиксинг стал ключевым фактором, направляющим китайскую валюту по пути укрепления», - отметили в записке валютные стратеги OCBC Bank. «Рынки продолжают следить за признаками того, начнут ли чиновники замедлять темпы укрепления юаня через ежедневный фиксинг или сохранят текущую траекторию».