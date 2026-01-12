USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Иран угрожает тотальным джихадом
Новость дня
Иран угрожает тотальным джихадом

Израильтяне добрались до Аль-Срура

13:41 444

Один из руководителей «Хезболлы» Мухаммед аль-Срур был ликвидирован ударом израильского беспилотника в городе Бинт Джебель на юге Ливана.

Сообщается, что беспилотник нанес удар по его автомобилю.

Ранее западные СМИ писали, что арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро привел к получению доступа к финансовым документам, указывающим на связи движения «Хезболла» с Каракасом. 

Согласно опубликованным данным, организация на протяжении длительного времени использовала латиноамериканские финансовые каналы для косвенного финансирования своей деятельности. Отмечается, что данные связи усилились после завершения эпохи Уго Чавеса и продолжили развиваться при Мадуро.

Эксперты указывают, что удар по венесуэльским финансовым потокам создает серьезные проблемы для «Хезболлы» на фоне экономического кризиса в Ливане и усиливающегося международного давления. По оценкам аналитиков, закрытие латиноамериканского направления фактически лишает организацию одного из ключевых источников компенсации накопленных финансовых потерь.

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5768
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 554
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 445
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 395
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4297
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1362
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2150
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1412
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2494
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2242
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4191

ЭТО ВАЖНО

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5768
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 554
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 445
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 395
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4297
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1362
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2150
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1412
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2494
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2242
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться