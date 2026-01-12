Израильтяне добрались до Аль-Срура

Сообщается, что беспилотник нанес удар по его автомобилю.

Один из руководителей «Хезболлы» Мухаммед аль-Срур был ликвидирован ударом израильского беспилотника в городе Бинт Джебель на юге Ливана.

Ранее западные СМИ писали, что арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро привел к получению доступа к финансовым документам, указывающим на связи движения «Хезболла» с Каракасом.

Согласно опубликованным данным, организация на протяжении длительного времени использовала латиноамериканские финансовые каналы для косвенного финансирования своей деятельности. Отмечается, что данные связи усилились после завершения эпохи Уго Чавеса и продолжили развиваться при Мадуро.

Эксперты указывают, что удар по венесуэльским финансовым потокам создает серьезные проблемы для «Хезболлы» на фоне экономического кризиса в Ливане и усиливающегося международного давления. По оценкам аналитиков, закрытие латиноамериканского направления фактически лишает организацию одного из ключевых источников компенсации накопленных финансовых потерь.