Сгорела одна из старейших синагог США: подозреваемый в поджоге задержан

Крупнейшая в Миссисипи и одна из старейших американских синагог «Бет-Исраэль», возведенная в 1875 году, полностью уничтожена в результате поджога, сообщили местные власти агентству AP.
По подозрению в поджоге задержан один человек. Расследование возглавляет Федеральное бюро расследований.
«Акты антисемитизма, расизма и религиозной ненависти являются нападением на (город) Джексон и будут рассматриваться как акты террора, направленные против безопасности жителей и их свободы вероисповедания», – заявил мэр Джексона Джон Хорн.
Тем временем лидеры еврейской общины штата пообещали восстановить сгоревшую синагогу.
Отметим, что «Бет-Исраэль» не в первый раз подвергается нападению. В 1967 году сторонники ультраправого движения Ку-клукс-клан взорвали бомбу в синагоге и одновременно атаковали дом ее раввина Перри Нуссбаума.