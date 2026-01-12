Сгорела одна из старейших синагог США: подозреваемый в поджоге задержан

Крупнейшая в Миссисипи и одна из старейших американских синагог «Бет-Исраэль», возведенная в 1875 году, полностью уничтожена в результате поджога, сообщили местные власти агентству AP.

По подозрению в поджоге задержан один человек. Расследование возглавляет Федеральное бюро расследований.