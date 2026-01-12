USD 1.7000
Иран угрожает тотальным джихадом
Новость дня
Иран угрожает тотальным джихадом

Сгорела одна из старейших синагог США: подозреваемый в поджоге задержан

13:43 251

Крупнейшая в Миссисипи и одна из старейших американских синагог «Бет-Исраэль», возведенная в 1875 году, полностью уничтожена в результате поджога, сообщили местные власти агентству AP.

По подозрению в поджоге задержан один человек. Расследование возглавляет Федеральное бюро расследований.

«Акты антисемитизма, расизма и религиозной ненависти являются нападением на (город) Джексон и будут рассматриваться как акты террора, направленные против безопасности жителей и их свободы вероисповедания», – заявил мэр Джексона Джон Хорн.

Тем временем лидеры еврейской общины штата пообещали восстановить сгоревшую синагогу.

Отметим, что «Бет-Исраэль» не в первый раз подвергается нападению. В 1967 году сторонники ультраправого движения Ку-клукс-клан взорвали бомбу в синагоге и одновременно атаковали дом ее раввина Перри Нуссбаума.

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5769
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 557
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 446
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 398
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4298
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1363
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2151
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1413
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2496
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2243
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4193

