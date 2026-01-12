USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Иран угрожает тотальным джихадом
Иран угрожает тотальным джихадом

Дожди и мокрый снег

13:43 457

13 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 12 на 13 января облачность местами усилится, в некоторых пригородных территориях возможны дожди и мокрый снег.

Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 7-11 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако во второй половине дня, начиная с северных и западных районов, местами пройдут дожди, в горных и предгорных районах выпадет снег, местами интенсивный. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, ночью в горах 0-4 градуса мороза, днем – 2-7 градусов тепла.

Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 5770
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg
13:46 558
Израильтяне добрались до Аль-Срура
Израильтяне добрались до Аль-Срура
13:41 447
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
Сколько газа Азербайджан отправил в Сирию
13:24 398
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США
Трампу звонят из Тегерана. Иран подтвердил: Мы на связи с США обновлено 13:20
13:20 4299
ХАМАС уходит
ХАМАС уходит
12:53 1365
В Иране начались провластные митинги
В Иране начались провластные митинги видео
12:31 2152
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
Власти Ирана назвали «виновных» в протестах
12:23 1413
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
12:24 2498
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
Теперь в сборной Азербайджана будут рулить иранцы
12:09 2244
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
Призыв легендарной Гугуш к иранцам
11:16 4193

