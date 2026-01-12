«Революция» в Иране может изменить мировой порядок

Если протесты в Иране приведут к свержению власти верховного лидера Али Хаменеи, это перевернет глобальную геополитику и энергетические рынки, что может вызвать «повсеместный хаос», пишет агентство Bloomberg.

«Это самый важный момент в Иране с 1979 года», — сказал бывший старший аналитик по Ближнему Востоку в ЦРУ Уильям Ашер, имея в виду революцию, которая привела к созданию Исламской Республики, нарушила баланс сил в регионе и привела к десятилетиям вражды между Тегераном и США и их союзниками.

«Режим сейчас находится в очень сложной ситуации, и основной причиной этого является экономика. Я думаю, что у них остается все меньше возможностей для восстановления контроля, а инструментарий для этого сокращается», — считает Ашер.

Агентство считает, что, если режим действительно падет, это будет «ударом» для России, которая потеряет еще одного союзника после Мадуро и свержения Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года.