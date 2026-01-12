Апшеронская земля все дороже

По его словам, спрос на землю традиционно увеличивается в летние месяцы — с апреля–мая по август, и именно в этот период, как правило, фиксируется рост цен. Однако начиная с прошлого года эта тенденция стала меняться.

Цены на земельные участки в Баку и регионах продолжают расти. Об этом заявил в интервью haqqin.az эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев.

«Это связано с проводимыми сносами индивидуальных жилых домов и многоквартирных зданий, а также с изъятием земельных участков для государственных нужд, в связи с чем государство выплачивает гражданам компенсацию. Если данный процесс продолжится, спрос на земельные участки и жилые дома, особенно в пригородах Баку, будет расти еще больше. Это объясняется тем, что значительная часть подлежащих сносу квартир имеет небольшую общую площадь, и получаемая компенсация чаще всего направляется на приобретение частных домов с земельными участками либо на покупку земли с последующим строительством индивидуального жилья», — заявил эксперт.

Говоря о регионах, Фарзалиев подчеркнул, что спрос на земельные участки в большей степени сосредоточен в туристических зонах: «В этих районах наблюдается массовый приток людей, здесь активно строятся индивидуальные жилые дома, которые сдаются в посуточную аренду, а деятельность гостиниц, кафе и ресторанов по сравнению с предыдущими годами стала более оживленной и прибыльной. Рост цен на землю в регионах в основном приходится именно на туристические зоны».

Кроме того, эксперт обратил внимание на увеличение спроса на крупные земельные участки сельскохозяйственного назначения, что связано с развитием аграрного сектора. По его словам, если в прежние годы значительная часть таких земель оставалась неиспользуемой, то в настоящее время в большинстве районов значительная их часть уже задействована под посевы и другие сельскохозяйственные цели.

«Все это в совокупности приводит к росту цен на землю в регионах Азербайджана», — заключил Фарзалиев.