Протесты в Иране: убит генерал
Протесты в Иране: убит генерал

Карапетяна хотят вернуть в СИЗО

14:21 666

Генпрокуратура подала жалобу на изменение меры пресечения в отношении президента компании Tashir Group Самвела Карапетяна. Об этом сообщил адвокат владельца Tashir Group Арам Вардеванян.

По его словам, соответствующее обращение было направлено Генеральной прокуратурой 5 января в Следственный комитет. В документе прокуратура настаивает на повторном аресте Карапетяна.

Напомним, 30 декабря 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Самвела Карапетяна была изменена на домашний арест под залог.

Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 49
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 470
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2019
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 903
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6037
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1020
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1009
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2408
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1531
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6293
Израильтяне добрались до аль-Срура
Израильтяне добрались до аль-Срура
13:41 1386

