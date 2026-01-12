Карапетяна хотят вернуть в СИЗО

Генпрокуратура подала жалобу на изменение меры пресечения в отношении президента компании Tashir Group Самвела Карапетяна. Об этом сообщил адвокат владельца Tashir Group Арам Вардеванян.

По его словам, соответствующее обращение было направлено Генеральной прокуратурой 5 января в Следственный комитет. В документе прокуратура настаивает на повторном аресте Карапетяна.

Напомним, 30 декабря 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Самвела Карапетяна была изменена на домашний арест под залог.