Протесты в Иране: убит генерал
Протесты в Иране: убит генерал

ФИДЕ наказала Иран

Всемирная шахматная федерация (ФИДЕ) наложила на Иран штраф в 25 тыс. евро после того, как его команда намеренно бойкотировала матч с женской сборной Израиля. Об этом сообщают израильские СМИ.

Инцидент произошел после того, как иранская женская команда не вышла на матч против израильских коллег на шахматной олимпиаде в Будапеште.

Разбирательство началось после официальной жалобы, поданной Израильской шахматной федерацией, которая заявила, что отсутствие иранской команды на поединке было не случайным, а частью системной политики бойкота израильских спортсменов.

Комитет по этике и дисциплине ФИДЕ (Ethics and Disciplinary Commission, EDC) единогласно признал справедливость протеста, отметив, что Иран нарушил «основополагающие принципы организации». Утверждение иранской стороны, что команда не смогла добраться до места проведения игры по объективным причинам – из-за наводнения и перекрытия дорог, – было отклонено, как не имеющее подтверждения. Например, мужская команда Ирана, которая в тот же день встречалась с Арменией, прибыла на матч своевременно.

«Избирательное воздействие наводнения, которое якобы затронуло только команду, игравшую против Израиля, не выдерживает проверки логикой и подрывает версию ответчика», – заявили в ФИДЕ.

