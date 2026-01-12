USD 1.7000
Протесты в Иране: убит генерал
Протесты в Иране: убит генерал

В Турции прошли массовые рейды

видео
14:30 682

В понедельник турецкие силовые структуры задержали более 80 человек, подозреваемых в связях с организацией FETÖ. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, рейды были проведены в ряде городов страны. В ходе утренних операций, проходивших в Стамбуле, Анкаре, Измире, Диярбекире и Балыкесире, был задержан 81 подозреваемый, в том числе действующие государственные служащие.

Министр отметил, что операции против FETÖ продолжаются.

Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 57
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 473
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2023
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 905
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6037
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1023
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1011
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2409
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1533
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6293
Израильтяне добрались до аль-Срура
Израильтяне добрались до аль-Срура
13:41 1386

