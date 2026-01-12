В Турции прошли массовые рейды

В понедельник турецкие силовые структуры задержали более 80 человек, подозреваемых в связях с организацией FETÖ. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его словам, рейды были проведены в ряде городов страны. В ходе утренних операций, проходивших в Стамбуле, Анкаре, Измире, Диярбекире и Балыкесире, был задержан 81 подозреваемый, в том числе действующие государственные служащие.
Министр отметил, что операции против FETÖ продолжаются.
İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüpheliyi yakaladık❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 12, 2026
EGM KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları… pic.twitter.com/jwx3O7hODz