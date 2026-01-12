Цены на нефть в 2026 году будут постепенно снижаться из-за избытка предложения, тогда как геополитические риски вокруг России, Венесуэлы и Ирана продолжат поддерживать волатильность. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на банк Goldman Sachs.

Инвестбанк сохранил прогноз средних цен на 2026 год на уровне $56 за Brent и $52 за WTI, при этом ожидается, что в IV квартале котировки снизятся до $54/$50 из-за роста запасов в странах ОЭСР.

«Рост мировых запасов нефти и наш прогноз профицита 2,3 млн баррелей в сутки в 2026 году свидетельствуют, что для ребалансировки рынка, вероятно, понадобятся более низкие цены на нефть в 2026 году – чтобы замедлить рост добычи вне ОПЕК и поддержать устойчивый рост спроса – при отсутствии значительных сбоев поставок или сокращений добычи ОПЕК», – отметили в Goldman Sachs.

В прошлом году цены на Brent и WTI показали худший годовой результат с 2020 года, снизившись почти на 20%. Аналитики банка добавили, что внимание политиков США к высокому предложению энергоносителей и относительно низким ценам на нефть будет сдерживать рост котировок накануне промежуточных выборов.

По прогнозу Goldman, цены должны постепенно восстановиться в 2027 году, когда рынок вновь перейдет к дефициту из-за замедления добычи вне ОПЕК при сохранении уверенного роста спроса. Инвестбанк ожидает, что средние цены Brent и WTI в 2027 году составят $58/$54, что на $5 ниже предыдущей оценки вследствие увеличения прогнозов предложения в США, Венесуэле и России на 0,3; 0,4; 0,5 млн баррелей в сутки соответственно.