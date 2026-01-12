USD 1.7000
Цены на нефть в 2026 году будут постепенно снижаться

Прогноз от Goldman Sachs
14:35

Цены на нефть в 2026 году будут постепенно снижаться из-за избытка предложения, тогда как геополитические риски вокруг России, Венесуэлы и Ирана продолжат поддерживать волатильность. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на банк Goldman Sachs.

Инвестбанк сохранил прогноз средних цен на 2026 год на уровне $56 за Brent и $52 за WTI, при этом ожидается, что в IV квартале котировки снизятся до $54/$50 из-за роста запасов в странах ОЭСР.

«Рост мировых запасов нефти и наш прогноз профицита 2,3 млн баррелей в сутки в 2026 году свидетельствуют, что для ребалансировки рынка, вероятно, понадобятся более низкие цены на нефть в 2026 году – чтобы замедлить рост добычи вне ОПЕК и поддержать устойчивый рост спроса – при отсутствии значительных сбоев поставок или сокращений добычи ОПЕК», – отметили в Goldman Sachs.

В прошлом году цены на Brent и WTI показали худший годовой результат с 2020 года, снизившись почти на 20%. Аналитики банка добавили, что внимание политиков США к высокому предложению энергоносителей и относительно низким ценам на нефть будет сдерживать рост котировок накануне промежуточных выборов.

По прогнозу Goldman, цены должны постепенно восстановиться в 2027 году, когда рынок вновь перейдет к дефициту из-за замедления добычи вне ОПЕК при сохранении уверенного роста спроса. Инвестбанк ожидает, что средние цены Brent и WTI в 2027 году составят $58/$54, что на $5 ниже предыдущей оценки вследствие увеличения прогнозов предложения в США, Венесуэле и России на 0,3; 0,4; 0,5 млн баррелей в сутки соответственно.

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22

